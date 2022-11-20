Прикордонники не пустили в Україну любителя «російського миру» з Молдови, кадри: "зберігав у телефоні..."

Прикордонники не пустили в Україну любителя «російського миру» з Молдови, кадри: "зберігав у телефоні..."

Одеські прикордонники не пустили в Україну молдаванина, який на телефоні зберігав картинки з російською пропагандою.

На Одещині прикордонники спільно з СБУ виявили любителя «російського миру», повідомляє ДПСУ.

У своєму телефоні громадянин Молдови зберігав фотографії ворожої символіки та матеріали проросійського характеру.

Іноземцю у перепустці через державний кордон було відмовлено, а в'їзд на територію України заборонили.

До речі, Фінляндія наступного року почне зводити огорожу на кордоні з Росією.

Раніше прикордонна служба Фінляндії запропонувала встановити паркан на частині 1340-кілометрового кордону Фінляндії з Росією, щоб допомогти запобігти масштабній нелегальній міграції.

Початкова ділянка огорожі завдовжки три кілометри буде зведена на пункті пропуску в місті Іматра до літа 2023 року.

У жовтні прем'єр Фінляндії Санна Марін висловила впевненість у тому, що зведення огорожі має "широку підтримку у парламенті".


Юлия Александрова, politeka.net





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