Прикордонники не пустили в Україну любителя «російського миру» з Молдови, кадри: "зберігав у телефоні..."
Одеські прикордонники не пустили в Україну молдаванина, який на телефоні зберігав картинки з російською пропагандою.
На Одещині прикордонники спільно з СБУ виявили любителя «російського миру», повідомляє ДПСУ.
У своєму телефоні громадянин Молдови зберігав фотографії ворожої символіки та матеріали проросійського характеру.
Іноземцю у перепустці через державний кордон було відмовлено, а в'їзд на територію України заборонили.
До речі, Фінляндія наступного року почне зводити огорожу на кордоні з Росією.
Раніше прикордонна служба Фінляндії запропонувала встановити паркан на частині 1340-кілометрового кордону Фінляндії з Росією, щоб допомогти запобігти масштабній нелегальній міграції.
Початкова ділянка огорожі завдовжки три кілометри буде зведена на пункті пропуску в місті Іматра до літа 2023 року.
У жовтні прем'єр Фінляндії Санна Марін висловила впевненість у тому, що зведення огорожі має "широку підтримку у парламенті".