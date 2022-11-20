Окупанти звільнили свого ж "мера" Енергодара і заборонили перебувати на території області: зазіхнув на святе

Після обмеження продажу алкоголю протримався на посаді менше місяця, інформує ZN.ua.

Окупанти звільнили свого ж

Окупанти звільнили свого ж ставленика на посаді "мера" Енергодару - Олександра Волгу. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС із посиланням на джерело в адміністрації регіону.

"Указ" про звільнення Волги підписав колаборант Євген Балицький, призначений окупантами тимчасово виконуючим обов'язки "губернатора" окупованої частини Запорізької області.

Причин звільнення ТАСС не називає.

У той же час, у російських ЗМІ про Волгу згадують два факти.

Перший - менш ніж місяць тому Волга повідомив, що в Запорізькій області введено обмеження на торгівлю алкоголем. Окремо було категорично заборонено продаж спиртного військовослужбовцям.

Другий - Волга обійняв посаду мера Енергодару влітку. Він змінив Андрія Шевчика, на якого у травні був скоєний замах, внаслідок чого він і двоє його охоронців були поранені.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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