Окупанти звільнили свого ж "мера" Енергодара і заборонили перебувати на території області: зазіхнув на святе

Окупанти звільнили свого ж ставленика на посаді "мера" Енергодару - Олександра Волгу. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС із посиланням на джерело в адміністрації регіону.

"Указ" про звільнення Волги підписав колаборант Євген Балицький, призначений окупантами тимчасово виконуючим обов'язки "губернатора" окупованої частини Запорізької області.

Причин звільнення ТАСС не називає.

У той же час, у російських ЗМІ про Волгу згадують два факти .