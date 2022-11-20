Окупанти звільнили свого ж "мера" Енергодара і заборонили перебувати на території області: зазіхнув на святе
Після обмеження продажу алкоголю протримався на посаді менше місяця, інформує
Окупанти звільнили свого ж ставленика на посаді "мера" Енергодару - Олександра Волгу. Про це
"Указ" про звільнення Волги підписав колаборант Євген Балицький, призначений окупантами тимчасово виконуючим обов'язки "губернатора" окупованої частини Запорізької області.
Причин звільнення ТАСС не називає.
У той же час, у російських ЗМІ про Волгу
Перший - менш ніж місяць тому Волга повідомив, що в Запорізькій області введено
Другий - Волга обійняв посаду мера Енергодару влітку. Він змінив Андрія Шевчика, на якого у травні був скоєний замах, внаслідок чого він і двоє його охоронців були поранені.