РФ намагається вирахувати позиції української ППО – Гуменюк

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти намагаються вирахувати позиції ППО.

"Їм (військм РФ - ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту. Тому ми завжди просимо не спішити попереджати, що ось в такому регіоні спрацювала ППО, що вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші... Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили", - наголосила Гуменюк в ефірі телемарафону.