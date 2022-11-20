РФ намагається вирахувати позиції української ППО – Гуменюк

В ОК "Південь" закликали українців не повідомляти про роботу ППО до офіційних коментарів, інформує ZN.ua.

РФ намагається вирахувати позиції української ППО – Гуменюк
© Олексій Резніков / Twitter

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти намагаються вирахувати позиції ППО.

"Їм (військм РФ - ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту. Тому ми завжди просимо не спішити попереджати, що ось в такому регіоні спрацювала ППО, що вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші... Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили", - наголосила Гуменюк в ефірі телемарафону.


Анна Конюченко, ZN.ua





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