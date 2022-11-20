Виготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадри

Виготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадри

СБУ на Вінниччині повідомило про підозру місцевому митрополиту, керівнику однієї з єпархій УПЦ МП.

Так, у СБУ повідомляють , що священнослужитель виправдовував російську агресію. У СБУ повідомили, що він підготував пропагандистські листівки.

Надалі він планував організувати їхню роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Глава єпархії підготував пропагандистські листівки, у яких виправдовував збройну агресію Росії та тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Співробітники СБУ з'ясували, що священнослужитель зберігав "агітки" у підсобному приміщенні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.

Раніше, за матеріалами української спецслужби, митрополиту вручили підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.


Юлия Александрова, politeka.net





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