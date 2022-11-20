Виготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадри

СБУ на Вінниччині повідомило про підозру місцевому митрополиту, керівнику однієї з єпархій УПЦ МП.

Так, у СБУ повідомляють , що священнослужитель виправдовував російську агресію. У СБУ повідомили, що він підготував пропагандистські листівки.

Надалі він планував організувати їхню роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Глава єпархії підготував пропагандистські листівки, у яких виправдовував збройну агресію Росії та тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Співробітники СБУ з'ясували, що священнослужитель зберігав "агітки" у підсобному приміщенні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.

Раніше, за матеріалами української спецслужби, митрополиту вручили підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.