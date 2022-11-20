ДБР знайшло список колаборантів серед херсонських правоохоронців

Вони втекли разом з окупантами за Дніпро і випадково залишили «неспростовні докази», інформує ZN.ua.

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли у звільненому Херсоні повний перелік тамтешніх правоохоронців, що несли службу у «поліції» окупаційної влади. Про це повідомила пресслужба ДБР.

«Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсону так швидко, що залишили у офісі неспростовні докази своєї державної зради. Виявлено “журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области”, – йдеться у повідомленні ДБР. – Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціянтів».

Там також назвали позивні зрадників, наприклад, Дукаліс, Кобра, Джокер, Кілер, Купець, Мать, Вано.

«Вано» – це колишній співробітник ГУНП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Він особисто разом з представниками окупаційної влади та російськими військовими брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилучав наявну у них вогнепальну зброї і боєприпасів. Окупанти навіть видали йому грамоту з російським гербом за високі результати роботи з нагоди 104-ої річниці створення карного розшуку РФ.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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