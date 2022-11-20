Росіяни готуються захищатися на Донбасі і в Запорізькій області – ISW

Вони посилюються виведеними з Херсонщини підрозділами та мобілізованими, інформує ZN.ua.

Росіяни готуються захищатися на Донбасі і в Запорізькій області – ISW
© Владімір Аносов/ РГ

Російські війська починають зміцнювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та на сході Запорізької областей виведеним з Херсонської області особовим складом та мобілізованими військовослужбовцями. Вони готуються до наступних контрнаступів ЗСУ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW посилається на інформацію Генштабу про збільшення чисельності російських військових у Луганській області та голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая який заявив, що російські війська перекидають залишки російських ВДВ із західної Херсонської області до Луганської. Також ISW, пославшись на інформацію радника міського голови Маріуполя Петра Андрюшенка про прибуття до Маріуполя передислокованих від 10 до 15 тисяч російських військовослужбовців та військової техніки.

Росія також, ймовірно, залучить мобілізовані частини російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які завершили навчання в Брестській області Білорусі.

«Ймовірно, російські війська продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних операцій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області. Повідомляється, що російські війська намагаються розосередити сили шляхом розгортання деяких елементів у напрямку Гуляйполя на сході Запорізької області», – йдеться у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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