Спецслужби РФ готують теракти на Білоруській АЕС — ГУР

Російські спецслужби планують провокації на об’єктах критичної інфраструктури в Білорусі, зокрема на Білоруській АЕС. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

За даними української розвідки, найближчим часом на території Білорусі спецслужби РФ готуються провести низку терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури.

Місце проведення імовірних провокацій — це території, що межують з країнами ЄС та Україною. Зокрема, йдеться про Гродненську та Брестську області. Одна з головних цілей – АЕС «Островець».

Розробкою та реалізацією провокацій займаються спецслужби РФ .

«Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома», - зазначають в ГУР.

За даними розвідки, у терактах традиційно планують звинуватити громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму.

Наразі підрозділи КДБ, МВС та Прикордонних військ Білорусі вже перебувають в стані підвищеної бойової готовності.

«На думку розробників «проекту» все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві», - вважає українська розвідка.

В ГУР нагадали, що АЕС «Островець» побудовано режимом білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка у 2020-му році за російським проектом і на гроші Росії.

Міжнародні експерти заявляють, що будівництво АЕС відбулось з порушеннями технологічних та екологічних норм, а Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на АЕС «Островець» та висловив глибоке занепокоєння щодо початку комерційної експлуатації станції.

Крім того, одразу після початку роботи на АЕС відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.