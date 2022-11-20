Путін все більш ізольований на світовій арені

Його все наполегливіше відсувають на другий план.

Путін все більш ізольований на світовій арені
© Офіційний сайт Кремля

Три великі саміти, які відбулися минулого тижня, ясно показали одну річ: на світовій арені Володимир Путін зараз засунутий на другий план, пише ВВС з посиланням на Сі-ен-ен.

Російський президент відмовився бути присутнім на азіатських самітах і зазнав жорсткого засудження за війну в Україні, невдоволення якої у світі наростає. Російський автократ причаївся в Москві і уникає зустрічатись із лідерами інших країн на великих самітах.

Сі-ен-ен цитує старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Олександра Габуєва, який вважає, що серед причин цього — побоювання можливих політичних маневрів проти автократа, якщо той залишить столицю, одержимість особистою безпекою та бажання уникнути сцен конфронтації, тим більше – на тлі серйозних поразок у війні, розв'язаної проти України.

Навіть серед країн, які не зайняли жорсткої лінії щодо Росії, за деякими ознаками, терпець закінчується.

Якщо щодо самої Росії, то з приводу тих наслідків, які несе розв'язана Росією війна. Це: проблеми з енергоносіями та продовольчою безпекою, зростаюча інфляція, які нині сильно б'ють економіками країн у всьому світі.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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