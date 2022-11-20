Автократи відстежують кожен крок Путіна – Пентагон
Вторгнення Росії — це запрошення у майбутнє, дедалі більше нестабільне майбутнє, з якого нависне тінь ядерного поширення, інформує
Російське вторгнення в Україну дало Заходу можливість побачити “світ тиранії та сум'яття” та поставило під загрозу принципи нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це сьогодні в Канаді заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє ВВС.
“Вторгнення Росії дає нам уявлення про той можливий світ тиранії та хаосу, в якому ніхто з нас не хотів би жити. Крім того, це запрошення у майбутнє – все більш нестабільне майбутнє, над яким нависне тінь ядерного розповсюдження", - сказав Остін.
“Бо інші автократи, колеги Путіна, спостерігають. І цілком можуть дійти висновку, що придбання ядерної зброї і для них може стати ліцензією на полювання”, - наголосив він.
Відповідаючи на запитання про дії Росії в Україні Остін наголосив на наступному: “У війни ще є правила. І якщо велика держава може їх порушувати, то й інших це штовхне порушення міжнародного правничий та норм.”
“Росія не просто веде агресивну війну – вона навмисно б'є по цивільних цілях, без жодного сенсу з воєнної точки зору. Це не просто поодинокі явища. Це не виняток із загальних правил. Це звірства”, - додав глава Пентагону.