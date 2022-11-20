Автократи відстежують кожен крок Путіна – Пентагон

Російське вторгнення в Україну дало Заходу можливість побачити “світ тиранії та сум'яття” та поставило під загрозу принципи нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це сьогодні в Канаді заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє ВВС.

“Вторгнення Росії дає нам уявлення про той можливий світ тиранії та хаосу, в якому ніхто з нас не хотів би жити. Крім того, це запрошення у майбутнє – все більш нестабільне майбутнє, над яким нависне тінь ядерного розповсюдження", - сказав Остін.

“Бо інші автократи, колеги Путіна, спостерігають. І цілком можуть дійти висновку, що придбання ядерної зброї і для них може стати ліцензією на полювання”, - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про дії Росії в Україні Остін наголосив на наступному: “У війни ще є правила. І якщо велика держава може їх порушувати, то й інших це штовхне порушення міжнародного правничий та норм.”

“Росія не просто веде агресивну війну – вона навмисно б'є по цивільних цілях, без жодного сенсу з воєнної точки зору. Це не просто поодинокі явища. Це не виняток із загальних правил. Це звірства”, - додав глава Пентагону.