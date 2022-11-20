У Міненерго та ДТЕК в унісон запевняють українців, що їхати з країни зараз не треба

У Міністерстві енергетики України повідомили, що нинішня ситуація є складною, проте контрольованою, і підстав для масового виїзду українців немає.

Аварійні та погодинні відключення дозволяють стабілізовувати енергосистему та ремонтувати пошкоджену ворожими обстрілами енергетичну інфраструктуру.

У міністерстві закликали українців зменшити навантаження на мережу та скоротити споживання кожною родиною на рівні 25%, щоб допомогти енергетикам.

Бекграунд

Заява Міненерго стала реакцією на оприлюднене інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тимченка для BBC. Сказане Тимченко інші ЗМІ інтерпретували як заклик до українців «поїхати з країни на три-чотири місяці», щоб розвантажити енергосистему.

Після заяви Міненерго слова, які приписують Тимченку, спростували й у компанії. У ДТЕК наголосили , що енергосистема України пережила вже чотири хвилі надпотужних ударів, кожен з яких міг стати причиною повного блекауту. Проте система вистояла і сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну.

«ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі, за допомогою стабілізаційних відключень», - йдеться у заяві компанії.

Там також оприлюднили шматочок інтерв’ю, де Тимченко каже: «У нас немає надзвичайної ситуації, при якій необхідно їхати».

Їхати чи залишитися?

Те, що ситуація зраз не є критичною, в інтерв'ю ZN.UA підтверджує і виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Однак вірогідність повного блекауту є.

Міські голови радять містянам виїздити до сільської місцевості, де можна зігрітися біля грубки. Проте Слобожан наголошує, що таке рішення не є панацеєю.

«Якщо прямо зараз почнеться масовий виїзд людей, ляже економіка й ми не зможемо навіть людям, які залишилися, забезпечити надходження енергоресурсів», - пояснює він.

За таких умов вкрай важливим є публічний і чесний діалог влади і громадян. Люди повинні розуміти, що відбувається, як готуються до найгірших сценаріїв, які можуть бути варіанти дій, щоб мати можливість завчасно вирішити, їхати чи підготуватись і залишитися, щоб втримати економічний фронт.