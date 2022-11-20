В ООН та ЄС розчаровані підсумками кліматичного саміту COP27

В ООН та ЄС підтримують створення фонду допомоги вразливим країнам у боротьбі зі зміною клімату, але засмучені тим, що учасники кліматичного саміту COP27 не домовилися про скорочення викидів. Про це повідомляє DW.

Переговори на кліматичному саміті COP27 у Єгипті не привели до рішення різко скоротити викиди двоокису вуглецю, що необхідно для боротьби з глобальним потеплінням, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

«Наша планета, як і раніше, знаходиться у відділенні невідкладної допомоги. Зараз нам необхідно різко скоротити викиди, і ця проблема не розглядалася на нинішній конференції», - наголосив він.

Однак Гутерріш привітав створення фонду для допомоги вразливим країнам, які постраждали від наслідків зміни клімату.

«Очевидно, що цього буде недостатньо, але це дуже необхідний політичний сигнал для відновлення підірваної довіри», - додав він.

В ЄС, своєю чергою, заявили, що розчаровані відсутністю прагнень скоротити обсяги викидів на саміті COP27.

«Це - вирішальне десятиліття, але те, що нам пред'явлено - недостатній крок уперед для людей і планети», - сказав заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Він пояснив, що домовленості, яких досягнули учасники саміту, не зобов'язують країни з найбільшими обсягами шкідливих викидів докласти додаткових зусиль, щоб скоротити їх.

З «надією та розчаруванням» відреагувала на підсумки кліматичного саміту глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. На її думку, позитивним моментом є «прорив у кліматичній справедливості», зокрема, створення фонду допомоги вразливим країнам. За словами глави МЗС Німеччини, це стало «новим розділом у кліматичній політиці». Крім того, учасникам саміту «вдалося відстояти мету обмежити глобальне потепління до показника 1,5 градуса».

Однак, як додала Бербок, розчарування викликає те, що деякі країни, які продукують найбільшу кількість викидів і нафтовидобувні країни блокували кроки, які ведуть до скорочення викидів двоокису вуглецю і поетапної відмови від викопного палива. На її думку, через це світ втрачає дорогоцінний час, щоб рухатися у напрямку мети 1,5 градуса.