Харріс закликала Китай до діалогу зі США

Конкуруючі країни мають низку спірних питань, зокрема – незалежність Тайваню, інформує ZN.ua.

Харріс закликала Китай до діалогу зі США
© Vice President Kamala Harris / Twitter

Віцепрезидентка США Камала Харріс закликала Китай до діалогу зі своєю країною заради здорової конкуренції. Відповідну заяву вона озвучила у Бангкоку під час зустрічі з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном перед виїзною зустріччю лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)

«Я відзначила ключове послання, яке президент Байден підкреслив на зустрічі з президентом Сі 14 листопада: ми повинні підтримувати відкриті лінії зв'язку, щоб відповідально управляти конкуренцією між нашими країнами», - повідомила Харріс.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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