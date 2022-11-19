Харріс закликала Китай до діалогу зі США

Віцепрезидентка США Камала Харріс закликала Китай до діалогу зі своєю країною заради здорової конкуренції. Відповідну заяву вона озвучила у Бангкоку під час зустрічі з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном перед виїзною зустріччю лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)

«Я відзначила ключове послання, яке президент Байден підкреслив на зустрічі з президентом Сі 14 листопада: ми повинні підтримувати відкриті лінії зв'язку, щоб відповідально управляти конкуренцією між нашими країнами», - повідомила Харріс.