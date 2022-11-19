Новий прем'єр Британії вперше приїхав до України: на які подарунки чекати ЗСУ від Ріші Сунака

Новий прем'єр Британії вперше приїхав до України: на які подарунки чекати ЗСУ від Ріші Сунака

Прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія посилить протиповітряну оборону України під час свого першого візиту до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Прем'єр-міністр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події у війні.

"В той час, як Збройні сили України успішно відтісняють російські війська на землі, цивільне населення зазнає жорстоких бомбардувань з повітря" - заявив Сунак.

Основний пакет протиповітряної оборони вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямований на "захист українського цивільного населення та критично важливої національної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів".

Він складається з 125 зенітних гармат і технологій для протидії смертоносним іранським безпілотникам, в тому числі йдеться про десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Велика Британія також посилює свою пропозицію щодо тренувань для Збройних Сил України, надсилаючи в регіон досвідчених військових медиків та інженерів для надання спеціалізованої підтримки.

"Я пишаюся тим, як Велика Британія підтримувала Україну з самого початку, і я тут сьогодні, щоб сказати, що Велика Британія і наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, яка бореться за припинення цієї варварської війни і встановлення справедливого миру" - заявив Сунак.

"Для мене велика честь бути сьогодні в Києві і мати можливість зустрітися з тими, хто робить так багато і платить таку високу ціну, щоб захистити принципи суверенітету і демократії" – наголосив він.


Алексей Ионов, politeka.net





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