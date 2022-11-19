Німеччина передала Україні вже 30 САУ Gepard: ними можна збивати іранські Shahed-136

Установки Gepard використовують, зокрема, для захисту української інфраструктури, інформує ZN.ua.

Німеччина передала Україні вже 30 САУ Gepard: ними можна збивати іранські Shahed-136
© Getty Images

З початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard, повідомило посольство Німеччини в Україні.

«Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні посольства.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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