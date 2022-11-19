Новостей.COM ⇒
2022-11-19
Німеччина передала Україні вже 30 САУ Gepard: ними можна збивати іранські Shahed-136
Установки Gepard використовують, зокрема, для захисту української інфраструктури, інформує
© Getty Images
З початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard,
«Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні посольства.
Анастасія Дейна, ZN.ua