Колишній помічник Сальдо став радником голови Херсонської ОВА, українці лютують: "Старі схеми працюють"

Колишній помічник Сальдо став радником голови Херсонської ОВА, українці лютують: "Старі схеми працюють"

Депутата міськради Херсона від ОПЗЖ Юрія Стельмашенка призначено радником голови обласної військової адміністрації.

У минулому він був помічником колаборанта Володимира Сальдо, повідомляє херсонське видання "Міст", посилаючись на джерело в ОВА та наближених до депутата.

Повідомляється, що Стельмашенко буде радником у сфері житлово-комунального господарства.

Перед вступом до ОПЗЖ у 2012-2014 роках Стельмашенко був помічником колаборанта Володимира Сальдо, пізніше народного депутата від БПП Віталія Чепиноги.

Депутат уже відреагував на резонанс довкола свого призначення. У Facebook він розповів, що навесні 2022 року виїхав із захопленого Херсона та вступив до лав ЗСУ, де продовжує служити.

Після звільнення міста його відправили до ВДА відновлювати критичну інфраструктуру.

Крім того, Стельмашенко стверджує, що працював у Херсоні волонтером, а виїхавши на підконтрольну територію, "відразу повідомив ЗСУ і пройшов поліграф".

"Я робив помилки, мабуть, як будь-яка людина у світі, але точно знаю, що ніколи не зраджувала своїх принципів і Батьківщини", - написав Стельмашенко.

"Жесть, шило на мило. Усі хто колись був у ОПЗЖ повинні сидіти у в'язниці. Ви що знущаєтеся? Херсонці через таке пройшли, щоб знову якась проросійська стала на місце Сальдо? хоче бачити на керівних посадах таких як ви", "Ось ви разом з Сальдо на "безсмертний полк" ходили. Яка взагалі далі може бути "дискусія"?", "так не маєш відношення до опзж і русни, що ім'я у фб російською написано", "Братва повертається, старі схеми працюють ", - обурені українці у коментарях.


Юлия Александрова, politeka.net





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