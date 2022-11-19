Колишній помічник Сальдо став радником голови Херсонської ОВА, українці лютують: "Старі схеми працюють"
Депутата міськради Херсона від ОПЗЖ Юрія Стельмашенка призначено радником голови обласної військової адміністрації.
У минулому він був помічником колаборанта Володимира Сальдо, повідомляє херсонське видання "Міст", посилаючись на джерело в ОВА та наближених до депутата.
Повідомляється, що Стельмашенко буде радником у сфері житлово-комунального господарства.
Перед вступом до ОПЗЖ у 2012-2014 роках Стельмашенко був помічником колаборанта Володимира Сальдо, пізніше народного депутата від БПП Віталія Чепиноги.
Депутат уже відреагував на резонанс довкола свого призначення. У Facebook він
Після звільнення міста його відправили до ВДА відновлювати критичну інфраструктуру.
Крім того, Стельмашенко стверджує, що працював у Херсоні волонтером, а виїхавши на підконтрольну територію, "відразу повідомив ЗСУ і пройшов поліграф".
"Я робив помилки, мабуть, як будь-яка людина у світі, але точно знаю, що ніколи не зраджувала своїх принципів і Батьківщини", - написав Стельмашенко.
"Жесть, шило на мило. Усі хто колись був у ОПЗЖ повинні сидіти у в'язниці. Ви що знущаєтеся? Херсонці через таке пройшли, щоб знову якась проросійська стала на місце Сальдо? хоче бачити на керівних посадах таких як ви", "Ось ви разом з Сальдо на "безсмертний полк" ходили. Яка взагалі далі може бути "дискусія"?", "так не маєш відношення до опзж і русни, що ім'я у фб російською написано", "Братва повертається, старі схеми працюють ", - обурені українці у коментарях.