На Харківщині виявили вже 25 російських катівень — Нацполіція

Наразі встановлюються свідки та потерпілі від злочинів окупантів, інформує ZN.ua.

На Харківщині виявили вже 25 російських катівень — Нацполіція
Фото ілюстративне
© Служба безпеки України

У Харківській області з початку повномасштабної війни правоохоронці зареєстрували вже 542 кримінальних провадження за колабораційну діяльність. Крім того, на деокупованих територіях області виявили вже 25 російських катівень. Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, 126 колаборантам повідомили про підозру, а 59 справ вже скеровано до суду.

«Також, слідчі виявили вже 25 катівень, які організували росіяни під час окупації. По кожній проведені детальні огляди - вилучені відбитки пальців, ДНК, документи, чорнові записи та предмети, що свідчать про злочини окупантів», - йдеться у повідомленні.

За словами Болвінова, наразі встановлюються свідки та потерпілі від злочинів загарбників.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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