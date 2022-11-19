Білий дім: США не підштовхують Зеленського до переговорів з Росією

У Раді національної безпеки Білого дому відкинули думку, що Вашингтон тисне на Україну в цьому питанні, інформує ZN.ua.

Білий дім: США не підштовхують Зеленського до переговорів з Росією
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Білий дім заявив, що лише президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів з РФ, наголосивши, що США не підштовхують Зеленського до переговорів. Про це повідомляє «Голос Америки».

У США відкинули думку, що Вашингтон тисне на Україну в цьому питанні.

«Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання – це найкраще, що можливо, не рахуючи просто виведення військ Путіним», – сказав представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми також говорили, що Зеленський сам визначає, чи він готовий до переговорів, коли і як ці переговори будуть виглядати», – додав він.

За словами Кірбі, «ніхто в США не штовхає, не схиляє і не підбиває» Зеленського до переговорів з РФ.

Кірбі зробив цю заяву через два дні після того, як голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі припустив, що після великих перемог на полі бою та значного ослаблення військ РФ Україна може скористатися цим та розпочати мирні переговори.

На думку Міллі, малоймовірно, що Київ найближчим часом зможе повернути всі тимчасово окуповані території, зокрема Крим, який РФ захопила у 2014 році. Однак згодом Міллі заявив, що Україна сама має визначати, коли і за яких умов вона буде готова піти на переговори.

Кірбі підкреслив, що жодного тиску на Україну у цьому питанні немає.

«Ми не збираємося дискутувати з Росією про припинення війни в Україні без участі України в цьому діалозі. Цей діалог не ведеться, тому що президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що він не готовий до цього», - зазначив він.

Кірбі додав, що звинувачувати Зеленського в цьому не можна, оскільки РФ продемонструвала, що не готова до переговорів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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