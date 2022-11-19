Україна має моральну перевагу, але зараз їй потрібні боєприпаси – The Economist

Осінні наступальні операції ЗСУ на Харківщині та Херсонщині значно підняли морально-психологічний стан українців, та попри те російські сили все ще контролюють близько 70% території Херсонської області, а також значні частини Запорізької, Донецької та Луганської областей. Успіх Сил оборони на окремих напрямках дає сильний поштовх для подальшої деокупації захоплених Росією територій, але для цього потрібно значно більше ракет та боєприпасів, передає The Economist .