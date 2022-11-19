Російські винищувачі влаштували провокацію у зоні навчань НАТО в Балтійському морі

Два російські літаки здійснили небезпечний обліт кораблів Альянсу, інформує ZN.ua.

У четвер, 17 листопада, два російські винищувачі здійснили провокацію у зоні військових навчань НАТО. Там заявили, що літаки РФ здійснили “непрофесійний та небезпечний обліт” кораблів Альянсу в Балтійському морі. Про це повідомляє “Голос Америки”.

У військово-морському командуванні НАТО зазначили, що в четвер вранці літаки пролетіли над кораблями “на висоті 91 метр і на відстані 73 метри” після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення військових Альянсу.

“НАТО розцінює взаємодію як небезпечну та непрофесійну, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була задіяна для навчань ППО, а також через висоту польоту та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків”, — сказано у заяві.

В НАТО підкреслили, що “діяли відповідально” і суворо до чинних правил. Але наголосили, що Альянс “належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цій зоні”.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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