Повітряний терор перевершив очікування: NYT про те, як Росія попри санкції виробляє ракети

Росія готувалась до санкцій.

Повітряний терор перевершив очікування: NYT про те, як Росія попри санкції виробляє ракети
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96 ракет, випущених по Україні у вівторок, стали найбільшою повітряною атакою Росії за всю війну. Це сталося після кількох місяців заяв західних і українських офіційних осіб про те, що запаси ракет Москви швидко скорочуються.

Незалежно від того, чи був напад давно спланованим, чи він став відповіддю на відвоювання Києвом Херсона, він викликає питання про те, наскільки може бути вичерпаний арсенал Росії. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Росія використала майже 70% свого довоєнного запасу ракет і їх залишилось 609 штук, хоча жодну з цих цифр неможливо перевірити незалежно. У звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 16 жовтня говориться, що масштабна атака на українську цивільну інфраструктуру 10 жовтня, швидше за все, призвела до погіршення запасів ракет великої дальності, «що, ймовірно, обмежить їх здатність вражати об’єм цілей».

Як тоді Росії вдалося здійснити те, що Лінда Томас-Грінфілд, посол США в ООН, назвала «наймасштабнішим ракетним ударом з початку війни»? У статті The New York Times чотири можливі сценарії.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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