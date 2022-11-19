ЗСУ вразили район зосередження російських військ на Кінбурнській косі – ОК “Південь”

Окупаційні війська втратили там ще кількох солдатів і бронетехніку, інформує ZN.ua.

ЗСУ вразили район зосередження російських військ на Кінбурнській косі – ОК “Південь”
Фото ілюстративне
© Мар'ян Кушнір/Радіо Свобода

Українські захисники в п’ятницю, 18 листопада, завдали удару по району скупчення російських солдатів, а також їхньої техніки та озброєння на території Кінбурнської коси в Миколаївській області. Про це повідомило оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.

"Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані", – пояснили військові.

За даними ОК, у результаті вогневого ураження було ліквідовано сім окупантів і дві одиниці авто-бронетехніки та знищено пункт базування агресора.

Крім цього, армія РФ втратила 26 осіб і два танки поблизу міста Олешки на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи "Півдня" загалом виконали 33 вогневих завдання протягом п’ятниці.


Максим Царук, ZN.ua





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