ЗСУ вразили район зосередження російських військ на Кінбурнській косі – ОК “Південь”

Українські захисники в п’ятницю, 18 листопада, завдали удару по району скупчення російських солдатів, а також їхньої техніки та озброєння на території Кінбурнської коси в Миколаївській області. Про це повідомило оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні .

"Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані", – пояснили військові.

За даними ОК, у результаті вогневого ураження було ліквідовано сім окупантів і дві одиниці авто-бронетехніки та знищено пункт базування агресора.

Крім цього, армія РФ втратила 26 осіб і два танки поблизу міста Олешки на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи "Півдня" загалом виконали 33 вогневих завдання протягом п’ятниці.