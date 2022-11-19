США виготовлять для України протимінометні радари UKR/TPQ-50 на $12 млн

Армія США замовила модифікацію протимінометних радарів UKR/TPQ-50 для Збройних Сил України. Про це йдеться у публікації на сайті Міністерства оборони США .

Пентагон уклав контракт із нью-йоркською компанією SRCTec LLC на виробництво легких радарних систем для України вартістю 12 096 538 доларів. Їх виготовлятимуть у місті Сиракузи (штат Нью-Йорк, США). Вказується, що замовлення має бути виконане до 30 червня 2023 року.

12 млн доларів на цей проєкт виділені в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Мобільні РЛС AN/TPQ-50 – це радари артилерійської розвідки, що здатні фіксувати та відстежувати мінометні позиції та надавати інформацію для ведення контрбатарейної боротьби. Ця модифікація РЛС має дальність виявлення боєприпасів на траєкторії польоту до 10 км і точність визначення координат до 50 м. Вони можуть бути встановлені на щоглах, триногах або на транспортних засобах, наприклад армійському позашляховику HMMWV.

Ці радіолокаційні системи допоможуть українським військовим захищатися від російських мінометних і артилерійських обстрілів.