У 17 регіонах України зберігається важка ситуація з електропостачанням – Зеленський

У Херсоні для містян працюють «Пункти Незламності», де можна зігрітись та зарядити гаджети, інформує ZN.ua.

У 17 регіонах України зберігається важка ситуація з електропостачанням – Зеленський
© Кирило Тимошенко / Telegram

Завдяки роботі енергетиків вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України та знизити кількість аварійних відключень, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві», - зазначив Зеленський.

Водночас у 17 регіонах ситуація з електропостачанням залишається важкою. Серед іншого, це Київ та Київщина, Одещина, Вінниччина, Тернопільщина, Херсонщина.

У Херсоні, який поки що залишається без світла й тепла, працюють «Пункти Незламносі», де можна зігрітись та отримати допомогу, зарядити гаджет, випити гарячого чаю тощо. У пунктах також працюють термінали Starlink, там є інтернет.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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