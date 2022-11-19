У 17 регіонах України зберігається важка ситуація з електропостачанням – Зеленський
У Херсоні для містян працюють «Пункти Незламності», де можна зігрітись та зарядити гаджети, інформує
Завдяки роботі енергетиків вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України та знизити кількість аварійних відключень, повідомив президент Володимир Зеленський.
«Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві», -
Водночас у 17 регіонах ситуація з електропостачанням залишається важкою. Серед іншого, це Київ та Київщина, Одещина, Вінниччина, Тернопільщина, Херсонщина.
У Херсоні, який поки що залишається без світла й тепла, працюють «Пункти Незламносі», де можна зігрітись та отримати допомогу, зарядити гаджет, випити гарячого чаю тощо. У пунктах також працюють термінали Starlink, там є інтернет.