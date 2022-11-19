У 17 регіонах України зберігається важка ситуація з електропостачанням – Зеленський

Завдяки роботі енергетиків вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України та знизити кількість аварійних відключень, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві», - зазначив Зеленський.

Водночас у 17 регіонах ситуація з електропостачанням залишається важкою. Серед іншого, це Київ та Київщина, Одещина, Вінниччина, Тернопільщина, Херсонщина.

У Херсоні, який поки що залишається без світла й тепла, працюють «Пункти Незламносі», де можна зігрітись та отримати допомогу, зарядити гаджет, випити гарячого чаю тощо. У пунктах також працюють термінали Starlink, там є інтернет.