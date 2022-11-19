Угорщина виступає проти виділення фінансової допомоги Україні від ЄС у 2023 році
Відмова Угорщини схвалити план допомоги загрожує повним провалом фінансовї підтримки України, оскільки зміни до бюджетних правил ЄС вимагають одноголосного схвалення від країн-членів, інформує
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не буде підтримувати ініціативу інших країн Європейського Союзу щодо плану виділення Україні пакету фінансової допомоги наступного року. Про це
"Хоча Угорщина і засуджує російську агресію і підтримує український народ, але ми не бажаємо ставити інтереси України вище за інтереси своєї країни", - сказав Орбан.
План Європейського союзу передбачає надання Україні 18 мільярдів євро регулярними платежами протягом наступного року, для підтримки роботи енергетичних та медичних установ, а також для фінансування пенсійних програм.
Орбан пропонує альтернативний шлях допомоги, коли усі країни ЄС визначають суму, яку вони готові витратити на підтримку України і розділити її між собою справедливо та пропорційно.
Глава уряду Угорщини додав, що його країна може надіслати Україні до 160 мільйонів євро з власного бюджету на двосторонніх умовах.