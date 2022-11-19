Угорщина виступає проти виділення фінансової допомоги Україні від ЄС у 2023 році

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не буде підтримувати ініціативу інших країн Європейського Союзу щодо плану виділення Україні пакету фінансової допомоги наступного року. Про це повідомляє Sky News.

"Хоча Угорщина і засуджує російську агресію і підтримує український народ, але ми не бажаємо ставити інтереси України вище за інтереси своєї країни", - сказав Орбан.

План Європейського союзу передбачає надання Україні 18 мільярдів євро регулярними платежами протягом наступного року, для підтримки роботи енергетичних та медичних установ, а також для фінансування пенсійних програм.

Орбан пропонує альтернативний шлях допомоги, коли усі країни ЄС визначають суму, яку вони готові витратити на підтримку України і розділити її між собою справедливо та пропорційно.

Глава уряду Угорщини додав, що його країна може надіслати Україні до 160 мільйонів євро з власного бюджету на двосторонніх умовах.