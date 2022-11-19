Припинення вогню: в Офісі президента прокоментували скиглення Кремля про переговори з Україною

ракети, обстріл, Чорне море, окупанти

В Офісі президента України прокоментували заклики російської верхівки до переговорів та припинення вогню.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заклики Москви "припинити вогонь" та розпочати переговори з Києвом. Про це Подоляк написав у твіттері.

"До всіх любителів пограти в російську рулетку і укласти угоду з дияволом є одне питання. Ніхто не бачить українські ракети над російськими містами. Але всі бачать російські ракети, які атакують українців. Якщо Москва дійсно хоче "припинення вогню", що заважає їй припинити її прямо зараз?" – написав Подоляк.

Зазначимо, раніше Подоляк розповів про два ресурси Росії, на які вона розраховує у війні з Україною. Перший – це мобілізовані окупанти, на яких Кремль покладає надто багато надій, а другий – це допомога Ірану.

Михайло Подоляк

Нагадаємо, раніше прес-секретар путіна пісків заявив, що через відмову Зеленського від переговорів, Україна тепер страждає від відсутності світла та тепла у багатьох регіонах країни. Спікер кремля сказав, що ракетні удари завдають по об'єктах інфраструктури України, які нібито "прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу".

Київ, ракетний удар, дим, обстріл


Галина Струс, politeka.net





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