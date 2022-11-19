G-7 планує оголосити про обмеження цін на російську нафту наступного тижня

Якщо посли ЄС підтримають пропозицію, обмеження почне діяти одразу, інформує ZN.ua.

G-7 планує оголосити про обмеження цін на російську нафту наступного тижня
© G7 2022

Наступної середи Країни Великої сімки мають намір оголосити про обмеження максимальної ціни на російську сиру нафту. Про це повідомляє Bloommerg із посиланням на джерела.

Очікується, що адміністрація Байдена приватно поділиться запропонованою ціною перед зустріччю послів Європейського Союзу, яка запланована на 23 листопада.

Якщо посли ЄС підтримають пропозицію, обмеження можуть оголосити невідкладно.

Підтримане G-7 та ЄС обмеження передбачає заборону компаніям надавати послуги з доставки, страхування, посередництва та інших необхідних для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо ця нафта не буде продана нижче за узгоджену ціну.

План з обмеження має набути чинності після 5 грудня, але США та Велика Британія заявили, що їхнім компаніям буде надано пільговий період до 19 січня, щоб реалізувати партії, які були завантажені до того, як рішення набуло чинності. Чи вдасться ЄС до подібних заходів, наразі не повідомляється.

Водночас, знайомий з ходом переговорів представник одного з коаліційних урядів, поставив під сумнів анонсовану дату, адже немає певності щодо готовності ЄС завершити всі необхідні узгодження.

Раніше члени Альянсу обговорювали встановлення ліміту в межах між $40 і $60 за барель — діапазон від вартості видобутку в Росії до довоєнного рівня — однак два джерела повідомили, що він може бути дещо вищим. Мета ліміту — утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін, і водночас зменшити доходи Москви.

Глава Мінфіну США Джанет Йєллен запропонувала встановити стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Як повідомлялось, США змушені були переглянути план щодо обмеження ціни на російську нафту через скептицизм інвесторів і спричинений волатильністю нафти та зусиллями центрального банку приборкати інфляцію зростаючий ризик на фінансових ринках.

Росія заявила, що припинить постачання нафти в ті країни, які планують ввести обмеження ціни на неї.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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