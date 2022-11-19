Росія знищила майже три мільйони гектарів українських лісів – Зеленський

Обстріли російськими військами території України призвели до знищення вже майже трьох мільйонів гектарів лісів Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до студентів Ірландії.

Глава держави зазначив, що на останньому саміті “Групи двадцяти” в Індонезії учасники погодили спільну декларацію з 52 пунктів, яку формально підтримала і РФ .

“Однак реально вона порушує більшість принципів, які містить декларація. А деякі болісні глобальні проблеми, які “двадцятка” намагається вирішити, узагалі свідомо створені Росією”, – зазначив Зеленський.

Зокрема, президент звернув увагу на пункт, яким члени G20 затвердили зусилля щодо протидії кліматичним змінам.

“Росія нібито підтверджує захист навколишнього природного середовища, а сама знищила в нашій країні своєю агресією вже майже три мільйони гектарів лісів. Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисячі злочинів Росії проти довкілля”, – наголосив він.