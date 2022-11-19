Росія знищила майже три мільйони гектарів українських лісів – Зеленський

Такими діями агресор суперечить декларації G20, яку сам формально підтримав, інформує ZN.ua.

Росія знищила майже три мільйони гектарів українських лісів – Зеленський
© ДПСУ Держприкордонслужба Telegram

Обстріли російськими військами території України призвели до знищення вже майже трьох мільйонів гектарів лісів Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до студентів Ірландії.

Глава держави зазначив, що на останньому саміті “Групи двадцяти” в Індонезії учасники погодили спільну декларацію з 52 пунктів, яку формально підтримала і РФ.

“Однак реально вона порушує більшість принципів, які містить декларація. А деякі болісні глобальні проблеми, які “двадцятка” намагається вирішити, узагалі свідомо створені Росією”, – зазначив Зеленський.

Зокрема, президент звернув увагу на пункт, яким члени G20 затвердили зусилля щодо протидії кліматичним змінам.

“Росія нібито підтверджує захист навколишнього природного середовища, а сама знищила в нашій країні своєю агресією вже майже три мільйони гектарів лісів. Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисячі злочинів Росії проти довкілля”, – наголосив він.


Максим Царук, ZN.ua





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