З Нікополя виїхало 70% мешканців – голова облради

Люди залишають місто на ніч, коли йдуть інтенсивні обстріли, інформує ZN.ua.

На Дніпропетровщині з Нікополя, де проживало близько 110 тисяч осіб, виїхало 70% мешканців. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у п'ятницю, 18 листопада.

"Майже 70% людей з Нікополя поїхали. Виїхали в інші громади... Обстріли ведуться з території Енергодара через річку Дніпро. Відстань між Енергодаром і Нікополем – від 4 до 19 кілометрів", – сказав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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