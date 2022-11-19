З Нікополя виїхало 70% мешканців – голова облради

На Дніпропетровщині з Нікополя, де проживало близько 110 тисяч осіб, виїхало 70% мешканців. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у п'ятницю, 18 листопада.

"Майже 70% людей з Нікополя поїхали. Виїхали в інші громади... Обстріли ведуться з території Енергодара через річку Дніпро. Відстань між Енергодаром і Нікополем – від 4 до 19 кілометрів", – сказав він.