Новостей.COM ⇒
2022-11-18
Під Запоріжжям окупанти вбили сім'ю із двома дітьми: фото
У ніч на 18 листопада в Запорізькій області, яку раніше обстріляли окупанти, російські нелюди вбили сім'ю з двома дітьми.
Про це повідомляє РІА-Мелітополь.
Дармобід Олександра, його дружину Наталю та їхніх двох дітей убили у Пологівському районі, смт Камиш-Зоря на вулиці Поштовій.
Повідомляється, що вранці тіла усієї родини виявила мама Олександра. Сусіди чули постріли, та побоялися виходити, інформує
У ЗМІ повідомляють про те, що поряд із сім'єю нещодавно заселилися "мобіки" з "ДНР" із чеченцями та чіплялися до жінки.
Наразі вулиця Поштова оточена російськими військовослужбовцями.
Інна Погрібна, Апостроф