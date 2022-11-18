Під Запоріжжям окупанти вбили сім'ю із двома дітьми: фото

У ніч на 18 листопада в Запорізькій області, яку раніше обстріляли окупанти, російські нелюди вбили сім'ю з двома дітьми.

Про це повідомляє РІА-Мелітополь.

Дармобід Олександра, його дружину Наталю та їхніх двох дітей убили у Пологівському районі, смт Камиш-Зоря на вулиці Поштовій.

Повідомляється, що вранці тіла усієї родини виявила мама Олександра. Сусіди чули постріли, та побоялися виходити, інформує Апостроф.

У ЗМІ повідомляють про те, що поряд із сім'єю нещодавно заселилися "мобіки" з "ДНР" із чеченцями та чіплялися до жінки.

Наразі вулиця Поштова оточена російськими військовослужбовцями.


Інна Погрібна, Апостроф





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