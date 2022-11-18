"Сусіди чули постріли, але боялися вийти": окупанти розправилися з цілою родиною, деталі

російська техніка, колона, окупанти

У Запорізькій області російські окупанти розстріляли родину із двома дітьми. Трагедія сталася у ніч проти 18 листопада.

Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

"18 листопада у нічний час доби російські окупантами за місцем проживання: Запорізька область, Пологівський район, селище Комиш-Зоря вул. Поштова, розстріляли родину з двома дітьми. Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їх сини: Владислав та Кирило", - повідомили у правоохоронних органах.

окупанти, росіяни, техніка

Наразі зазначена вулиця Поштова оточена військовослужбовцями РФ.

За даними видання "РІА Мелітополь", вранці тіла загиблих знайшла мати Олександра.

"Сусіди чули постріли, але боялись вийти. Є інформація, що поруч з родиною нещодавно заселились мобілізовані з "ДНР" з чеченцями і чіплялися до жінки", - зазначає видання.


Алексей Ионов, politeka.net





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