Окупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – Федоров

Російська армія вкотре порушує закони та звичаї війни.

Окупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – Федоров
© РИА Мелитополь

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті російські військові поповнюють запаси донорської крові за рахунок місцевих жителів. За здачу людям пропонують фінансову винагороду - 736 російських рублів. Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

"У Telegram-каналах представників окупаційної влади почали з'являтися оголошення про збір донорської крові у місцевих мешканців. Начебто - для цивільних хворих. Насправді зараз у лікарнях кров потребують здебільшого російські військові", - зазначив Федоров.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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