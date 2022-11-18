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2022-11-18
Окупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – Федоров
Російська армія вкотре порушує закони та звичаї війни.
© РИА Мелитополь
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті російські військові поповнюють запаси донорської крові за рахунок місцевих жителів. За здачу людям пропонують фінансову винагороду - 736 російських рублів. Про це він
"У Telegram-каналах представників окупаційної влади почали з'являтися оголошення про збір донорської крові у місцевих мешканців. Начебто - для цивільних хворих. Насправді зараз у лікарнях кров потребують здебільшого російські військові", - зазначив Федоров.
Михайло Яровенко, ZN.ua