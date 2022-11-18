Окупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті російські військові поповнюють запаси донорської крові за рахунок місцевих жителів. За здачу людям пропонують фінансову винагороду - 736 російських рублів. Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

"У Telegram-каналах представників окупаційної влади почали з'являтися оголошення про збір донорської крові у місцевих мешканців. Начебто - для цивільних хворих. Насправді зараз у лікарнях кров потребують здебільшого російські військові", - зазначив Федоров.