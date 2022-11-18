"Тисячі українців йдуть на нас, ми відходимо": з'явилося відео втечі загарбників з Херсону

Путінський загарбник зняв відео моменту втечі армії росії з українського Херсону.

Так, військовослужбовець окупаційної армії РФ поскаржився на контрнаступ Збройних сил України, повідомляє "Обозреватель".

Окупант плачеться, що тисячі українців (ЗСУ) йдуть у контрнаступ, тож єдине, що залишилося окупантам – це тікати.

"Дами та панове, ми їдемо, бо нас залишилося **й та ні**я. КамАЗи наші у***вают. 8 тисяч хо*лів йдуть на нас. Трохи відходимо", - каже окупант.

На опублікованих кадрах можна побачити переміщення російської військової техніки, що залишала правий берег Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що вже інший російський загарбник розповів матері, що на Луганщині начебто воюють лише іноземці, а українців немає.

Аудіоперехоплення розмови окуупанта з матір'ю опублікувало Головне управління розвідки.

Росіянин розповів, що він знаходиться недалеко від Кремінної.

"Нас оточували вчора. Думав, у ланцюжок візьмуть. Провалили оборону. Там сяяло все. А так як би нормально".

Також окупант додав, що армія Росії воює не з українцями.

"Тут українців вже немає: афроамериканці, араби, французи, канадці, Фінляндія, американці", - написав загарбник.

Його мати надивившись пропагандистських телеканалів додала: "Так-так, уся Європа показували вчора".

Наприкінці путінський загарбник видав "тобі привезти вухо афроамериканця, мамо?".