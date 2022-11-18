Ердоган обговорив з Путіним «зернову угоду» та підкреслив важливість відновлення мирних переговорів

Ердоган заявив, що затягування війни РФ проти України підвищує ризики, інформує ZN.ua.

Ердоган обговорив з Путіним «зернову угоду» та підкреслив важливість відновлення мирних переговорів
© Сайт президента РоSSии

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема, обговорили двосторонні відносини, а також регіональні процеси з акцентом на «зернову угоду». Про це повідомляє Anadolu.

Президент Туреччини подякував Путіну за «конструктивну позицію» у питанні продовження «зернової угоди» на 120 днів.

Також Ердоган заявив, що затягування війни РФ проти України підвищує ризики та наголосив на важливості відновлення дипломатичних переговорів.

Президент Туреччини назвав зустріч глав спецслужб США та РФ «ключем» до запобігання безконтрольній ескалації на місцях.

Крім того, Ердоган заявив, що задоволений пропозицією Путіна щодо створення газового хабу в Туреччині. Він повідомив, що робочі групи незабаром проведуть активні обговорення технічних, правових та торговельних аспектів питання.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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