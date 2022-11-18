Будь-який об’єм озброєння з Ізраїлю має велике значення для України – посол Корнійчук

Ізраїль довго ігнорував необхідність допомогати Україні на фронті у захисті демократичних цінностей всього світу, але останнім часом спостерігається прогрес у цьому питанні, інформує ZN.ua.

Будь-який об’єм озброєння з Ізраїлю має велике значення для України – посол Корнійчук
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Будь-який об’єм захисного озброєння, яке Ізраїль готовий постачати Україні, має значення для ЗСУ, адже це допоможе покращити безпеку об’єктів критичної інфраструктури напередодні зими, заявив посол України Ізраїлі Євген Корнійчук у ефірі місцевого телеканалу i24NEWS.

«Ми отримали системи ППО від наших європейських партнерів, країн НАТО. Коли лунає аргумент, що Ізраїль - занадто маленька країна, щоб ділитися своїм захисним озброєнням, я кажу: навіть маленькі поставки мають велике значення. Тому що коли ми говоримо про іранські безпілотники, які зараз атакують Україну з боку Росії, то їх можна збивати малими артилерійськими системами, навіть не надто сучасними. Тому будь який об’єм наданого озброєння має величезне значення. Наша країна велика, і важливо контролювати усі об’єкти критичної інфраструктури», - сказав він.

Він також позитивно оцінив нещодавні переговори президента України Володимира Зеленського з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

«Зеленський був дуже сфокусований на питанні надання Україні захисного озброєння, він чітко сформулював запит на військове співробітництво, озброєння. Згідно з офіційними повідомленнями, Нетаньяху був дуже позитивно налаштований щодо подальшої співпраці та пообіцяв пришвидшити розгляд українського запиту щодо озброєння. Це була хороша зустріч і, на моє переконання, тісніша співпраця буде вигідна обом нашим країнам», - сказав посол.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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