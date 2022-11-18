Росія заявила про готовність до переговорів на найвищому рівні із США

Росія готова розглянути новий договір щодо нерозповсюдження ядерної зброї, інформує ZN.ua.

Росія заявила про готовність до переговорів на найвищому рівні із США
© Скріншот Youtube

Росія готова до зустрічей на високому рівні зі Сполученими Штатами з питань стратегічної стабільності, якщо Вашингтон буде готовий, заявив у п'ятницю у державних ЗМІ заступник міністра закордонних справ Москви Сергій Рябков.

Він також сказав, що Росія не виключає нових контактів із США після майбутніх переговорів у Каїрі щодо нового договору про СНО.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні буде неможливим, доки Росія не виведе свої війська, але Москва не демонструє жодних ознак готовності до цього.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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