Росія заявила про готовність до переговорів на найвищому рівні із США

Росія готова до зустрічей на високому рівні зі Сполученими Штатами з питань стратегічної стабільності, якщо Вашингтон буде готовий, заявив у п'ятницю у державних ЗМІ заступник міністра закордонних справ Москви Сергій Рябков.

Він також сказав, що Росія не виключає нових контактів із США після майбутніх переговорів у Каїрі щодо нового договору про СНО.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні буде неможливим, доки Росія не виведе свої війська, але Москва не демонструє жодних ознак готовності до цього.