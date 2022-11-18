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2022-11-18
Росія заявила про готовність до переговорів на найвищому рівні із США
Росія готова розглянути новий договір щодо нерозповсюдження ядерної зброї, інформує
© Скріншот Youtube
Росія готова до зустрічей на високому рівні зі Сполученими Штатами з питань стратегічної стабільності, якщо Вашингтон буде готовий, заявив у п'ятницю у державних ЗМІ заступник міністра закордонних справ Москви Сергій Рябков.
Він також сказав, що Росія не виключає нових контактів із США після майбутніх переговорів у Каїрі щодо нового договору про СНО.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні буде неможливим, доки Росія не виведе свої війська, але Москва не демонструє жодних ознак готовності до цього.
Оксана Лебедина, ZN.ua