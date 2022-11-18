Віце-міністр культури Польщі заявив, що його країна має замінити Росію у G20

Заступник міністра культури та національної спадщини Ярослав Селлін заявив, що Польща має замінити Росію у групі двадцяти найбільш промислово розвинених країн світу. Про це він сказав в ефірі Польського радіо 24.

«Я вважаю, що якщо G20 було задумане так, що це 20 економічно та політично найважливіших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні. Навіть українці та українські політики всерйоз кажуть, що якби не Польща, то їх давно вже не було би», - сказав Селлін.

Політик також додав, що Росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати Росію на засідання G20 чи ОБСЄ.