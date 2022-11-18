Віце-міністр культури Польщі заявив, що його країна має замінити Росію у G20
У Польщі вважають, що країна дозріла, аби замінити Росію у групі 20-ти найбільш промислово і політично розвинених країн світу, інформує
Заступник міністра культури та національної спадщини Ярослав Селлін заявив, що Польща має замінити Росію у групі двадцяти найбільш промислово розвинених країн світу. Про це він
«Я вважаю, що якщо G20 було задумане так, що це 20 економічно та політично найважливіших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні. Навіть українці та українські політики всерйоз кажуть, що якби не Польща, то їх давно вже не було би», - сказав Селлін.
Політик також додав, що Росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати Росію на засідання G20 чи ОБСЄ.