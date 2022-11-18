Через це страшне місце пройшли сотні людей: ексклюзивні фото з катівні росіян у Херсоні

Декілька днів тому, 11 листопада, Збройні сили України звільнили Херсон, який перебував під окупацією з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час окупації росіяни влаштували у Херсонському ІТТ в'язницю, інформує Апостроф.

Там побував кореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков.

Оскільки на місці ще вестимуться слідчі дії, журналістам дозволили сфотографувати приміщення, не заходячи до них. Через це страшне місце, можливо, пройшли сотні людей.

Відомо, що росіяни максимально знищили докази своїх злочинів, пошкодили усі приміщення та поліцейські автозаки. Нашим слідчим доведеться провести не один день, збираючи те, що могли залишити російські окупанти.

Також цікаво, що тікаючи, росіяни не забрали із собою портрет свого диктатора Володимира Путіна. Тепер усі фотографуються із середнім пальцем на тлі його обличчя. До кореспондента підійшов наш військовий і сказав "сфоткай краще так" і зробив усім відомий жест на фоні обличчя голови Кремля.

В одному з кабінетів було знайдено спалене ліжко. Можливо, там росіяни палили документи.


Олена Руденко, Апостроф





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