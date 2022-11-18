Швидше за все, це був нещасний випадок – Дуда про падіння ракети на територію Польщі

Польський президент додав, що ракета була спрямована по території країни ненавмисно, інформує ZN.ua.

Швидше за все, це був нещасний випадок – Дуда про падіння ракети на територію Польщі
© Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що падіння ракети у польському місті Пшеводов, внаслідок якого загинуло дві людини, було нещасним випадком. Її неможливо було знешкодити. Про це повідомляє wPolityce.

Дуда також підкреслив, що зараз у інфопросторі з’являється багато теорій щодо інциденту, переважна більшість яких, абсолютна неправда.

"Швидше за все, це був нещасний випадок. Йде масований напад Росії на Україну, жорстокий. Росія відповідальна за цю війну і Росія відповідальна за всі нещастя, які є результатом цієї війни. В останні дні прийшло і до нас нещастя - дві наші польські родини втратили своїх близьких у Пшеводові", - повідомив президент.

"Жодна країна світу не має системи оборони, яка б захищала всю територію цієї країни, особливо на такій невеликій відстані від кордону, якщо немає стратегічних, критичних об’єктів, які спеціально охороняються", - додав він.

Президент Польщі додав, що ракета була спрямована по території країні ненавмисно. За його словами, вона впала через збій певних внутрішніх механізмів, які мали б знешкодити її.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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