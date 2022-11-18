Путінські загарбники почали будувати оборонні споруди у Криму: "насамперед..."

Путінські загарбники почали будувати оборонні споруди у Криму: "насамперед..."

Окупаційна "влада" захопленого росіянами Криму розпочала роботи зі створення військових укріплень.

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов підтвердив , що у Криму проводяться фортифікаційні роботи.

"На території Криму проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан", - заявив окупант.

За його словами, безпека Криму насамперед забезпечуватиметься "заходами в Херсонській області".

До речі, 10 листопада у мережі почали з'являтися супутникові знімки, де можна було побачити окопи на півночі Криму.

Згідно з опублікованими знімками, в районі КПП Чонгар російські загарбники відновили наявні укріплення та створили нові.

Раніше повідомлялося, що мобіки з російського Томська збунтувалися проти своїх командирів.

За словами мобілізованих росіян, вони перебувають на полігоні з 26 жовтня.

Спершу їм повідомили про зарахування до територіальної оборони, але потім виявилося, що їх призначили до «штурмовиків» прямо на фронт.

При цьому, зазначили "мобики", за два тижні перебування на полігоні вони навіть автомата не тримали.

«Нам офіцери брехали, що ми тероборона. Виявилося, що ми стрілецький підрозділ. Ми штурмовики, не тероборона. Ми автоматів не бачили. Два тижні автомати у руках не тримали. Як із такими офіцерами воювати? Вони продадуть там же нас, в Україні», - бідкаються путінські загарбники.


Юлия Александрова, politeka.net





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