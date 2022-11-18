Війська РФ з РСЗВ обстріляли Нікополь, пошкоджені будинки та лінія електропередач — голова ОВА

Російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину. Зокрема, від ворожих ударів постраждав Нікополь. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 18 листопада. Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина… Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, загарбники випустили на нічні квартали міста понад 40 снарядів. На щастя, постраждалих немає.

Однак внаслідок обстрілів у місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

«Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автівки», - написав голова ОВА.

У решті районів області ніч минула без тривог та ворожих обстрілів.