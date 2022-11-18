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2022-11-18
У Польщі розповіли, коли будуть результати розслідування падіння ракети
Там підтвердили, що експерти з України будуть допущені до залишеної вирви, інформує
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Офіційний представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів, що вже найближчими днями будуть готові результати розслідування падіння ракети на територію країни. Про це
Він зауважив, що експертам з України буде надано доступ до місця, де загинуло двоє людей. Та він додав, що спершу необхідно провести "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua