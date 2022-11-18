У Польщі розповіли, коли будуть результати розслідування падіння ракети

Там підтвердили, що експерти з України будуть допущені до залишеної вирви, інформує ZN.ua.

У Польщі розповіли, коли будуть результати розслідування падіння ракети
© Getty Images

Офіційний представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів, що вже найближчими днями будуть готові результати розслідування падіння ракети на територію країни. Про це пише CNN.

Він зауважив, що експертам з України буде надано доступ до місця, де загинуло двоє людей. Та він додав, що спершу необхідно провести "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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