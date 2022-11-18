У Польщі розповіли, коли будуть результати розслідування падіння ракети

Офіційний представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів, що вже найближчими днями будуть готові результати розслідування падіння ракети на територію країни. Про це пише CNN.

Він зауважив, що експертам з України буде надано доступ до місця, де загинуло двоє людей. Та він додав, що спершу необхідно провести "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".