Що робитиме Європа, якщо Китай нападе на Тайвань? — Bloomberg

Поки європейські країни мають справу з економічними наслідками війни в Україні, Вашингтон попереджає їх про необхідність готуватися до економічної катастрофи, яка може виникнути внаслідок війни за Тайвань. Про це у своїй колонці для Bloomberg пише історик та американський дослідник зовнішньої політики США Гел Брандс.

Американські дипломати повідомляють своїм трансатлантичним колегам про можливий удар по глобальній економіці в розмірі $2,5 трильйонів на рік через блокаду острова Китаєм, тоді як повне вторгнення призведе до значно більших комерційних збитків.