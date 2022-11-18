РФ випустила по Україні ракети з імітаторами ядерних боєголовок: у Defense Express пояснили, що це означає
За даними ZN.UA, КР з порожніми "ядерними контейнерами" знайшли й в західних областях. Вони не вистрілили, інформує
Росія 17 листопада випустила по Україні ракети, на яких були прикріплені імітатори ядерних боєголовок. За словами
"Одна із двох ворожих крилатих ракет (які вчора збили над Києвом - ред.), – це була КР типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини. Замість БЧ у цій рашистській ракеті було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини, - йдеться в матеріалі. - Простіше кажучи – для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні".
Та аналітики не виключають, що таких ракет могло бути декілька. І правильно, адже, за даними ZN.UA, у західних областях також знайшли ракети з порожніми "ядерними контейнерами", ці снаряди теж не розірвалися.
Експерти Defense Express зазначають, що раніше окупанти переважно під час терору проти України використовували ракети типу Х-55. Ця модифікація є "неядерною", вона перероблена під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою. А от Х-55 – це радянська ракета, яка з самого початку розроблялась саме як носій ядерної зброї під так звану "спецБЧ" - ядерну боєголовку.
"Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються. Саме тому, схоже, в орків так і вийшло: вийняти "спецБЧ" із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку – конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою", - пояснюють експерти.
Фахівці допускають, що росіяни могли й навмисне використати Х-55 із пустим імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони. Але це лише підтверджує те, що ракетний запас окупантів вичерпується.
"Під час атаки 15 листопада була збита рашистська Х-101, яка була виготовлена взагалі в 3 кварталі поточного року. Хоча зазвичай працює така логіка – спочатку відстрілюються старіші ракети, далі в хід йдуть новіші", - повідомляють в Defense Express, посилаючись на свої джерела.