РФ випустила по Україні ракети з імітаторами ядерних боєголовок: у Defense Express пояснили, що це означає

За даними ZN.UA, КР з порожніми "ядерними контейнерами" знайшли й в західних областях. Вони не вистрілили, інформує ZN.ua.

РФ випустила по Україні ракети з імітаторами ядерних боєголовок: у Defense Express пояснили, що це означає
© Defense Express

Росія 17 листопада випустила по Україні ракети, на яких були прикріплені імітатори ядерних боєголовок. За словами експертів Defense Express, це свідчить про те, що тепер запас ракет у РФ вже критично низький.

"Одна із двох ворожих крилатих ракет (які вчора збили над Києвом - ред.), – це була КР типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини. Замість БЧ у цій рашистській ракеті було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини, - йдеться в матеріалі. - Простіше кажучи – для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні".

Та аналітики не виключають, що таких ракет могло бути декілька. І правильно, адже, за даними ZN.UA, у західних областях також знайшли ракети з порожніми "ядерними контейнерами", ці снаряди теж не розірвалися.

Експерти Defense Express зазначають, що раніше окупанти переважно під час терору проти України використовували ракети типу Х-55. Ця модифікація є "неядерною", вона перероблена під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою. А от Х-55 – це радянська ракета, яка з самого початку розроблялась саме як носій ядерної зброї під так звану "спецБЧ" - ядерну боєголовку.

"Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються. Саме тому, схоже, в орків так і вийшло: вийняти "спецБЧ" із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку – конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою", - пояснюють експерти.

Фахівці допускають, що росіяни могли й навмисне використати Х-55 із пустим імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони. Але це лише підтверджує те, що ракетний запас окупантів вичерпується.

"Під час атаки 15 листопада була збита рашистська Х-101, яка була виготовлена взагалі в 3 кварталі поточного року. Хоча зазвичай працює така логіка – спочатку відстрілюються старіші ракети, далі в хід йдуть новіші", - повідомляють в Defense Express, посилаючись на свої джерела.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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