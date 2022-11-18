Учора ЗСУ ліквідували ще понад 300 російських військових

На двох напрямках противнику особливо важко - на лиманському та авдіївському, інформує ZN.ua.

Учора ЗСУ ліквідували 350 російських військових. Після цього загальні втрати ворога зросли до 83 460 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 18 листопада:

  • танків ? 2879 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ? 5808 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1865 (+5) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ? 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),
  • крилаті ракети ? 480 (+6),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,
  • спеціальна техніка ? 161 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на лиманському та авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні Генштабу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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