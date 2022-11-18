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2022-11-18
Учора ЗСУ ліквідували ще понад 300 російських військових
На двох напрямках противнику особливо важко - на лиманському та авдіївському, інформує
Учора ЗСУ ліквідували 350 російських військових. Після цього загальні втрати ворога зросли до 83 460 "двохсотих". Про це пише
Загальні втрати ворога станом на 18 листопада:
- танків ? 2879 (+1) од,
- бойових броньованих машин ? 5808 (+4) од,
- артилерійських систем – 1865 (+5) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ? 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),
- крилаті ракети ? 480 (+6),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,
- спеціальна техніка ? 161 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на лиманському та авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua