Росія вдарила по Україні ракетою з імітатором ядерної боєголовки: фото

Росія почала запускати по Україні крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки, а отже запас крилатих ракет в окупантів вичерпується до критичного показника для Кремля. Одна зі збитих 17 листопада над Києвом російських ракет - крилата ракета типу Х-55, у якій взагалі не було бойової частини.

Про це повідомляє Defense Express, інформує Апостроф .

Замість бойової частини росіяни "прикрутили" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Для цього удару вони взяли щонайменше одну Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з неї ядерну боєголовку, на її місце поставили порожню "болванку" і нею вдарили по Україні.

Зазвичай, Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це неядерна модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку з класичною вибухівкою. А Х-55 – це радянська ракета, яка спочатку розроблялася як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні називається ядерна боєголовка).