Росія вдарила по Україні ракетою з імітатором ядерної боєголовки: фото

Росія почала запускати по Україні крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки, а отже запас крилатих ракет в окупантів вичерпується до критичного показника для Кремля. Одна зі збитих 17 листопада над Києвом російських ракет - крилата ракета типу Х-55, у якій взагалі не було бойової частини.

Про це повідомляє Defense Express, інформує Апостроф.

Замість бойової частини росіяни "прикрутили" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Для цього удару вони взяли щонайменше одну Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з неї ядерну боєголовку, на її місце поставили порожню "болванку" і нею вдарили по Україні.

Зазвичай, Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це неядерна модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку з класичною вибухівкою. А Х-55 – це радянська ракета, яка спочатку розроблялася як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні називається ядерна боєголовка).

Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно відрізняються між собою. Тому росіяни і застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою". Це – показник того, що запас крилатих ракет у РФ вичерпується, тому в хід пішли КР з "ядерного арсеналу".


Олена Руденко, Апостроф





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