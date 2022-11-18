Терміни закінчення війни: в Офісі президента назвали можливий варіант деокупації України

Харківщина, ЗСУ, деокупація, контрнаступ

Війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять усі окуповані території.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна з Росією може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять територію України військовим шляхом. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Подоляк нагадав, що під час російського вторгнення 24 лютого ніхто не вірив, що Україна вистоє у цьому протистоянні. Проте вже закінчилося дев'ять місяців війни, і наша країна перебуває у фазі контрнаступу, ефективного просування деокупації своєї території.

"Тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна говорити - малоймовірно, велика ймовірність тієї чи іншої події. Але події - це конкретні дії на лінії фронту і це конкретне постачання військових можливостей", - розповів він.

Михайло Подоляк

Радник голови ОП наголосив, що Україна в будь-якому випадку ефективно просуватиметься на фронті. Також він прокоментував, чи можлива повністю військова перемога України у війні.

"Чи можлива повністю стовідсоткова військова перемога? Можливо, виглядатиме трохи інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській або Донецькій області, впаде велике місто, яке вісім років було окуповано РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси - і в політичних елітах РФ, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом все звільнятимемо. Тому що буде звільнено воно за фактом того, що Росія програла війну", - пояснив Подоляк.

ЗСУ, звільнення територій, зачистка


Галина Струс, politeka.net





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