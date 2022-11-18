Путін не вірить, що програв війну, тому переговори з ним не мають сенсу — ISW

Російська армія зазнала в Україні низку стратегічних поразок, але навіть попри це Владімір Путін не відмовився від своєї мети позбавити країну-сусідку державності та загарбати її території військовим шляхом. Кремлівський диктатор досі не вірить у поразку своєї армії і говорить про переговори лише з метою затягування часу для підготовки наступних атак. Такої думки дотримуються експерти Інституту дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків, на даному етапі війни Путіна не влаштують жодні умови для переговорів, запропоновані Києвом. Після поразки в Херсоні він фактично залишається без значних здобутків у дев’ятимісячній війні, яка загубила життя десяткам тисяч його солдатів. Пояснити це росіянам буде вкрай важко.

“Коли Путін знову вторгся в Україну в лютому, у нього вже були Крим і частини Донецької та Луганської областей, і ніхто реально не збирався їх у нього відбирати. Цього йому було замало. Пропонувати йому повернутися до ситуації, яка для нього настільки незадовільна, що він розпочав масове вторгнення, — не варіант. Уявіть собі, що Путін сидить на одному кінці довгого столу і з гордістю оголошує російському народу, що ціною понад 100 тисяч загиблих і поранених росіян і дев’яти чи більше місяців економічної руйнації він забезпечив… майже те саме, що мав раніше”, — пише експерт Фредерік Каган.

На його думку, очільник Кремля бажає використати переговори лише для того, щоб дати можливість собі або своєму наступникові здійснити новий напад на Україну. Крім того, Каган зазначає, що навіть з урахуванням принизливих поразок на Київщині, Харківщині та Херсонщині, Путін досі не вірить у те, що програє цю війну.

“Дії Путіна показують, що він поки не вірить, що програв цю війну, що він її програє, або навіть, що він не зможе отримати більше земель, воюючи далі. Російські війська вже зараз схиляються до відновлення наступу в Донецькій області. У цих умовах Путін не піде на поступки, які здаються йому абсолютно принизливими, відкликаючи оголошені анексії чи виводячи свої війська з територій, які вони зараз контролюють”, — підсумували в ISW.