"Це треба розуміти": дано невтішний прогноз, чому ракети у росії ніколи не закінчаться

Ракета РФ, війна, обстріл, точка У

Виробництво ракет у Росії за роки санкцій деградувало, до того ж окупанти залежать від контрабандного постачання запчастин.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телеканалу "Freeдом" заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

За словами експерта, ракети у росії ніколи не закінчаться.

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"Це потрібно розуміти. Є ракети, що дійсно закінчуються, - це радянські запаси, наприклад Х-22, яку вже кілька місяців ми не бачили, щоб вони застосовували. Що стосується інших ракет: Х-101, "Калібр", Х-59, Х - 555, "Іскандери" – вони у росіян є. Вони виробляють ракети і можуть це робити, але в дуже обмежених кількостях", - пояснив експерт.

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За його словами, росія веде зокрема «інфраструктурну війну», проте перемогти вона не зможе.

«Це як свого часу росіяни боролися із залізницею, і майже місяць обстрілювали залізничні вузли. Але потім опустили руки, бо зрозуміли, що це безглуздо», – пояснив Коваленко.


Катерина Петренко, politeka.net





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