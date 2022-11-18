Берлусконі вважає, що зможе організувати переговори України та РФ до кінця грудня

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що зможе організувати переговори про мир між Росією та Україною до Різдва (в Італії відзначається 25 грудня – ред.), пише The Spectator .

Берлусконі вважає, що тільки він зможе змусити свого старого друга, президента РФ Владіміра Путіна, серйозно замислитися про переговори, пояснює довірена особа політика, заступник міністра культури Італії Вітторіо Сгарбі.

«Берлусконі любить красивий жест. І вірить: якщо йому вдасться зробити це, не підірвавши позиції НАТО, він увійде до підручників історії як всесвітній герой», - додає Сгарбі.

Автори матеріалу вважають, що Берлусконі вибрав вдалий час: з одного боку, РФ зазнала принизливої поразки в Херсоні, з іншого, на Заході дедалі частіше лунають заклики до переговорів для припинення війни.

Крім того, в італійському суспільстві немає єдиної думки щодо завершення війни Росії проти України, а кількість тих, хто бачить її закінчення за столом переговорів, велика, йдеться у матеріалі. І це може зіграти на руку Берлусконі.

Італійський політик уже має досвід організації переговорів між Росією і Заходом, наприклад, на саміті в Римі в 2002 році, де було створено постійну раду Росія-НАТО.