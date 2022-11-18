Швеція схвалила надання Україні найбільшого пакету оборонної допомоги від початку війни

Йдеться, зокрема, про передачу засобів ППО.

Швеція схвалила надання Україні найбільшого пакету оборонної допомоги від початку війни
© pixabay.com

Шведський парламент у четвер, 17 листопада, ухвалив рішення про надання Україні оборонної допомоги на максимальну суму в близько 273 мільйони євро (до 3 мільярдів шведських крон) протягом 2022 року. Про це повідомляється на сайті парламенту держави.

Як зазначається, підтримка включатиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетранспортери, індивідуальне спорядження, у тому числі зимове й захисне, обладнання для прицілювання, намети й маскувальні сітки.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон пояснив, що цей пакет військової допомоги Україні є більшим, "ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих", інформує ZN.ua.


Максим Царук, ZN.ua





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